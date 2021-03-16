«Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в "красной" зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны», — объяснил Степанов.
Сейчас на Украине действует адаптивный карантин. В зависимости от уровня заражения COVID-19 в стране установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.