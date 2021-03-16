Если от 50% до 70% всех областей Украины окажутся в «красной» зоне эпидемиологической опасности, возможно введение жестких карантинных ограничений на территории всей страны. Об этом в ночь на 16 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ICTV

В Тернополе нарушителей карантина оставят без воды и тепла © REUTERS, Valentyn Ogirenko Сейчас на Украине действует адаптивный карантин. В зависимости от уровня заражения COVID-19 в стране установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.