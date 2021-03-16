Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 15 марта в эфире телеканала «Украина 24» заявила о готовности политической силы войти в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа»

Зеленский и Тимошенко ведут переговоры о коалиции еще с прошлого года — депутат © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua

«Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины», — подчеркнула она.

Политик призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.

«Если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику <…> вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков», — заключила Тимошенко.

В ноябре прошлого года Тимошенко рассказала о стратегии властей по уничтожению жителей страны. Политик заявила, что реализация медицинской реформы предыдущего президента Петра Порошенко «поставила украинцев на грань выживания».