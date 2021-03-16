Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе 15 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала о возможности для налаживания отношений с Россией

Грузия назвала условие закупки российской вакцины от коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Путин.

Политик подчеркнула, что, как бы это ни было сложно, вести диалог с Москвой необходимо. При этом, по ее словам, если есть желание что-то изменить, то надо разговаривать с тем, кто может реально повлиять на политику.

Оппозиционер также заметила, что, безусловно, между Москвой и Тбилиси есть серьезные проблемы. Так, она добавила, что признание Россией Абхазии и Южной Осетии является очень тяжелым моментом для Грузии.

Ранее бывший спикер парламента Грузии рассказала, что в массовом сознании населения страны, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный. Она пояснила, что в свое время этому способствовала политика «Национального движения» и Михаила Саакашвили.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.