По его словам, на данный момент в ДНР более 224 тысяч человек имеют российское гражданство.
Пушилин отметил, что при нынешних темпах выдачи российских паспортов в республике к сентябрю этого года будут жить более 500 тысяч граждан России.
Он подчеркнул, что в регионе живут очень патриотичные люди, которым важно иметь возможность принять участие в выборах в Государственную Думу. Он добавил, что россияне Донбасса хотели бы, чтобы в ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) были открыты избирательные участки.