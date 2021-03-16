Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 15 марта в интервью «Парламентской газете» оценил число российских граждан в регионе

Пушилин заявил о боевой готовности армии ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Пушилин отметил, что при нынешних темпах выдачи российских паспортов в республике к сентябрю этого года будут жить более 500 тысяч граждан России.

Он подчеркнул, что в регионе живут очень патриотичные люди, которым важно иметь возможность принять участие в выборах в Государственную Думу. Он добавил, что россияне Донбасса хотели бы, чтобы в ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) были открыты избирательные участки.