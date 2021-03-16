Автор украинского издания «Главред» на днях назвал правильным решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны национализировать завод «Мотор Сич»

Вассерман рассказал, как Украина лишится заработка из-за «Мотор Сич» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Журналист отметил, что «Мотор Сич» является стратегически важным предприятием по ряду причин. В частности, завод может обеспечить обороноспособность страны, а также дает возможность развивать новые кластеры.

По словам автора материала, решение о национализации завода было принято из-за того, что таким было пожелание США.

«Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», — отмечается в статье.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75% акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.