Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского будет падать. Поэтому возможно, что появится новая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы как минимум выйти во второй тур с ним или даже выиграть эти выборы. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

Падение рейтинга Зеленского обусловлено тем, что он не выполнил ни одного из обещаний, которые давал при избрании: борьба с олигархами, обуздание роста тарифов и решение донбасского конфликта.

«И когда его рейтинг сейчас сравнивают с рейтингом Порошенко, то для такого сравнения тоже есть вполне понятные основания: если при Порошенко стоимость тепла была порядка 9 гривен за гигакалорию, то при Зеленском уже 43. Почти в 5 раз выше», — указал Баширов.

Собеседник издания добавил, что новый президент Украины будет искать баланс между двумя политиками — политикой в отношении Евросоюза и политикой в отношении России.

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