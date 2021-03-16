Ранее в руководстве правящей партии «Слуга народа» заявили, что будут просить Зеленского баллотироваться на второй срок, подчеркнув при этом, что окончательное решение будет за главой государства.
Падение рейтинга Зеленского обусловлено тем, что он не выполнил ни одного из обещаний, которые давал при избрании: борьба с олигархами, обуздание роста тарифов и решение донбасского конфликта.
«И когда его рейтинг сейчас сравнивают с рейтингом Порошенко, то для такого сравнения тоже есть вполне понятные основания: если при Порошенко стоимость тепла была порядка 9 гривен за гигакалорию, то при Зеленском уже 43. Почти в 5 раз выше», — указал Баширов.
Собеседник издания добавил, что новый президент Украины будет искать баланс между двумя политиками — политикой в отношении Евросоюза и политикой в отношении России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.