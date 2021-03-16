США рассматривают ОПЗЖ как представителя интересов России, то есть как своих собственных врагов в Украине. А президент Владимир Зеленский — человек зависимый и вынужден с этим считаться. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Что касается Порошенко, то, наоборот, для американцев он удобный партнер, который занимает ту нишу, которая должна быть занята проамериканским политиком, пояснил эксперт.

«Поэтому Зеленскому фактически запретили преследовать Порошенко, а на Медведчука, напротив, науськивали, чтобы Зеленский атаковал его ресурсы, каналы и его самого», — считает Погребинский.

Говоря о возможной коалиции Зеленского с Порошенко, политолог добавил, что у Зеленского нет никаких признаков совести и моральной ответственности за свои обязательства, поэтому он не видит причин, почему это невозможно.

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