Сейчас основная политическая борьба в Украине разворачивается между провластной партией «Слуга народа» и ОПЗЖ. При этом во время предвыборной кампании Зеленский повторял, что его главным противником является Петр Порошенко и его окружение.
Что касается Порошенко, то, наоборот, для американцев он удобный партнер, который занимает ту нишу, которая должна быть занята проамериканским политиком, пояснил эксперт.
«Поэтому Зеленскому фактически запретили преследовать Порошенко, а на Медведчука, напротив, науськивали, чтобы Зеленский атаковал его ресурсы, каналы и его самого», — считает Погребинский.
Говоря о возможной коалиции Зеленского с Порошенко, политолог добавил, что у Зеленского нет никаких признаков совести и моральной ответственности за свои обязательства, поэтому он не видит причин, почему это невозможно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.