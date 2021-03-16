В Крыму воды не было никогда, ее давали по часам. Поэтому обвинять украинцев в том, что они отрезали канал через Перекоп, бессмысленно. Об этом рассказал руководитель дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский в интервью изданию Украина.ру

Антон Красовский: Если Медведчук проиграл битву властям Украины, значит, ему надо уходить из политики © Facebook, Антон Красовский

Советский Союз не решил эту и другие проблемы за бесконечное количество лет, и то, что СССР управлял этими территориями так бездарно и бессмысленно, привело к такому чудовищному конфликту, категоричен эксперт.

«В Крыму воды не было никогда, ее давали по часам. Поэтому обвинять украинцев в том, что они отрезали канал через Перекоп… Да, отрезали, и что? И правильно сделали, с точки зрения украинцев. С точки зрения россиян, нет, неправильно. Но это наша территория, они нам ничего не обязаны. Крым российский, поэтому Россия должна думать о своих гражданах, а не украинцы», — подчеркнул Красовский.

Журналист добавил, что крымчане вошли в Российскую Федерацию добровольно, зная об имеющихся рисках, и Россия должна была провести водопровод, но так этого и не сделала.

Полностью интервью можно прочитать здесь.