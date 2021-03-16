Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Советский Союз не решил эту и другие проблемы за бесконечное количество лет, и то, что СССР управлял этими территориями так бездарно и бессмысленно, привело к такому чудовищному конфликту, категоричен эксперт.
«В Крыму воды не было никогда, ее давали по часам. Поэтому обвинять украинцев в том, что они отрезали канал через Перекоп… Да, отрезали, и что? И правильно сделали, с точки зрения украинцев. С точки зрения россиян, нет, неправильно. Но это наша территория, они нам ничего не обязаны. Крым российский, поэтому Россия должна думать о своих гражданах, а не украинцы», — подчеркнул Красовский.
Журналист добавил, что крымчане вошли в Российскую Федерацию добровольно, зная об имеющихся рисках, и Россия должна была провести водопровод, но так этого и не сделала.
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