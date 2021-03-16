Россия живет в глобальном экономическом пространстве. Поэтому в рамках экономических отношениях с Украиной она делает то, что выгодно для российского народа и собственников, которым принадлежит тот или иной бизнес. Об этом рассказал руководитель дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский в интервью изданию Украина.ру

Антон Красовский: Если Медведчук проиграл битву властям Украины, значит, ему надо уходить из политики © Facebook, Антон Красовский

«Это потому, что Украина — наш самый крупный рынок. Гораздо крупнее, чем рынок Швеции или Болгарии. Потому что Украина является частью такой же империи, как и Россия. И вся экономика наша заточена друг на друга, и она никуда не делась за эти годы. С таким же успехом можно говорить, что Украина нас продолжает снабжать сахаром и кабачковой икрой, которых у нас нет», — указал Красовский.

Собеседник издания добавил, что Россия продолжает продавать огромному рынку электроэнергию, которая дешевеет с каждым днем, и что он счастлив, что Россия поддерживает свои интересы.

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