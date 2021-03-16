Если собственникам выгодно продавать в Украину электроэнергию или газ, а это так, потому что это рынок в 40 миллионов человек, то это не значит, что Россия оказывает материальную помощь украинцам, потому что они братский ей народ, подчеркнул эксперт.
«Это потому, что Украина — наш самый крупный рынок. Гораздо крупнее, чем рынок Швеции или Болгарии. Потому что Украина является частью такой же империи, как и Россия. И вся экономика наша заточена друг на друга, и она никуда не делась за эти годы. С таким же успехом можно говорить, что Украина нас продолжает снабжать сахаром и кабачковой икрой, которых у нас нет», — указал Красовский.
Собеседник издания добавил, что Россия продолжает продавать огромному рынку электроэнергию, которая дешевеет с каждым днем, и что он счастлив, что Россия поддерживает свои интересы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.