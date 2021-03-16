Жители Украины много раз выходили на Майдан, потому что им хотелось привести к власти в стране сильного лидера, такого, как президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал руководитель дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал, в каком случае Медведчук покинет Украину © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Алёны Березовской из-за интервью с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком для телеканала RT Россия. В ходе интервью она задала ему вопрос: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?»

Эксперт отметил, что большинство украинцев действительно хотели бы войти в состав России, а если бы не хотели, то в любом случае хотели бы такого президента, как Путин.

«Именно поэтому они и выходили 150 раз на Майдан, меняли одного президента на другого. Им хотелось президента пожестче. Им хотелось президента конкретного, который будет думать о народе, решит материальные проблемы украинцев. Возьмет под контроль озверевших украинских олигархов. В реальности украинцам хотелось бы Путина, им стыдно в этом признаться», — подчеркнул Красовский.

При этом собеседник издания не ответил на вопрос, что же Украине помешало произвести на свет такого президента, как Путин, пояснив, что его нужно задать самим украинцам.

Полностью интервью можно прочитать здесь.