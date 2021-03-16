Если окружение президента Украины Владимира Зеленского попытается убрать Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады, у них может не хватить голосов. Об этом рассказал замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

«Не хорошие»: Разумков рассказал о своих отношениях с Зеленским © rada.gov.ua

Эксперт отметил, что если в Офисе президента действительно посчитают Разумкова опасным игроком, который уже не является командным, а ведет свою игру, и попытаются его снять с должности, это может привести к развалу и фракции «Слуга народа», и нормальной работоспособности парламента.

«Это все может закончиться просто роспуском парламента, так как часть «Слуг народа» все еще ориентируется на Разумкова. Очень будет шаткая конструкция, честно говоря. Вообще, мне кажется, что если не в этом, так в следующем году будет роспуск парламента, потому что он в нынешнем своем виде перестал нормально функционировать», — указал Молчанов.

Политолог добавил, что Дениса Шмыгаля точно сместят с поста премьер-министра, поскольку власти нужно будет найти виновного в провальной тарифной политике, провальном отопительном сезоне и провальной вакцинации.

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