Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Эксперт отметил, что в этом случае у Зеленского появятся какие-то партнеры, и он сможет делегировать часть полномочий другим политическим силам и на них повесить часть ответственности, потому что ситуация в стране будет только ухудшаться.
«Поэтому как раз-таки, распустив парламент, Зеленский сможет относительно безболезненно в имиджевом плане или политическом досидеть хотя бы до конца каденции», — указал Молчанов.
Политолог добавил, что роспуск парламента обязательно произойдет если не в этом, то в следующем году, потому что он в нынешнем своем виде перестал нормально функционировать.
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