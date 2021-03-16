Если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на роспуск парламента, то он утратит монопольную власть, зато сможет разделить ответственность за происходящее в стране. Об этом рассказал замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Китайских инвесторов «Мотор сичи» не устроит компенсация Киева за отобранный завод - Молчанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Эксперт отметил, что в этом случае у Зеленского появятся какие-то партнеры, и он сможет делегировать часть полномочий другим политическим силам и на них повесить часть ответственности, потому что ситуация в стране будет только ухудшаться.

«Поэтому как раз-таки, распустив парламент, Зеленский сможет относительно безболезненно в имиджевом плане или политическом досидеть хотя бы до конца каденции», — указал Молчанов.

Политолог добавил, что роспуск парламента обязательно произойдет если не в этом, то в следующем году, потому что он в нынешнем своем виде перестал нормально функционировать.

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