Наиболее сильным политиком Украины после президента Владимира Зеленского остается так называемый кандидат против всех. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Кость Бондаренко о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«У Зеленского нет реального оппонента, человека, который мог бы бросить ему вызов. Как показывает социология, любой из украинских политиков, который выходит во второй тур с Зеленским, проигрывает ему. Поэтому либо он будет делать какие-то ошибки, граничащие с преступлениями, которые не позволят ему баллотироваться, либо он сможет сохранит свою власть», — прогнозирует Бондаренко.

Политолог добавил, что Зеленский, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, не колеблется, прежде чем принять то или иное решение, а пытается достичь своих целей любым способом.

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