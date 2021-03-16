Президент Украины Владимир Зеленский в зависимости от ситуации может повторить судьбу трех своих предшественников: Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Леонида Кучмы. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Кость Бондаренко о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Пока что я не вижу для Зеленского опасности первых двух вариантов. А для того чтобы воплотить третий вариант, ему еще слишком много надо сделать. Поэтому сейчас, когда он еще не прошел свой экватор, он менее двух лет находится на президентском посту, говорить, каким будет его путь, сложно», — рассуждает Бондаренко.

По социологическим данным, у Зеленского нет реального оппонента, который мог бы бросить ему вызов, поэтому либо он будет делать какие-то ошибки, граничащие с преступлениями, которые не позволят ему баллотироваться, либо он сможет сохранит свою власть, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.