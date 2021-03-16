Эксперт пояснил, что вариант с Ющенко означает падение рейтинга и забвение, вариант Януковича подразумевает потерю власти, а вариант Кучмы переизбрание на второй срок.
«Пока что я не вижу для Зеленского опасности первых двух вариантов. А для того чтобы воплотить третий вариант, ему еще слишком много надо сделать. Поэтому сейчас, когда он еще не прошел свой экватор, он менее двух лет находится на президентском посту, говорить, каким будет его путь, сложно», — рассуждает Бондаренко.
По социологическим данным, у Зеленского нет реального оппонента, который мог бы бросить ему вызов, поэтому либо он будет делать какие-то ошибки, граничащие с преступлениями, которые не позволят ему баллотироваться, либо он сможет сохранит свою власть, заключил политолог.
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