Украинские и американские власти ищут все больше поводов для того, чтобы заявить о необходимости остановки трубопровода «Северный поток – 2», говоря при этом о том, что он может нанести огромный урон Украине. Об этом изданию Украина.ру заявил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич

«Северный поток — 2»: для проекта наступил «час Х» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, а также ряд других европейских стран и Украина.

Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре тогдашний президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил в том числе и санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Ранее гендиректор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон заявлял, что после запуска двух ниток «Северного потока» Украина потеряет порядка 75 миллиардов.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.