«Конечно же, Украина не исчезнет после того, как будет запущен "Северный поток — 2", она просто потеряет какие-то объемы выручки от транзита российского газа. С моей точки зрения, это совершенно логичное следствие той антироссийской политики, которую Киев демонстрирует уже на протяжении многих лет», — комментирует эту ситуацию Марунич.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, а также ряд других европейских стран и Украина.
Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре тогдашний президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил в том числе и санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Ранее гендиректор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон заявлял, что после запуска двух ниток «Северного потока» Украина потеряет порядка 75 миллиардов.
Полностью текст интервью можно прочитать здесь.