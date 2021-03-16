Попытка президента Украины Владимира Зеленского переломить парламент через колено может закончиться досрочным прекращением полномочий президента уже в 2021 году. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

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«У «Слуги народа» нет никаких перспектив заполучить работающее большинство — Зеленский начал войну, в которой у него слишком низкие шансы на победу. Вопрос лишь в том, остановится ли он сейчас, чтобы дотянуть до конца президентского срока, или же под давлением «коллективного Запада» пойдет в атаку на украинский парламент. Боюсь, что в этом сражении он окажется побежденным», — указал Вышинский.

Политолог добавил, что и Зеленский, и Петр Порошенко при всем их отличии друг от друга избрали путь поляризации общества и разделения страны, и оба под личиной патриотизма и борьбы с Россией — проводники политики колонизации Украины Западом.

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