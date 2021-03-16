Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на вопрос, возможно ли расширение парламентского монобольшинства, в том числе за счет фракции «Батькивщины», заявил, что «все возможно».
Если кто-либо из них возглавит правительство, Зеленский потеряет и легитимность, и бразды правления, пояснил эксперт.
«Поэтому премьер-министром может стать либо новая фигура, либо «сбитые лётчики» вроде Владимира Гройсмана или Арсения Яценюка, которые одинаково устроят и Запад, и украинских олигархов. Арсений Петрович в этом отношении — самый удачный выбор. У него налажен контакт и с новой американской администрацией, и, что немаловажно, с главным медийным и политическим партнером президента Ринатом Ахметовым», — считает Вышинский.
Политолог добавил, что попытка Зеленского переломить парламент через колено может закончиться досрочным прекращением полномочий президента уже в 2021 году, причем не важно, сделает это действующий или уже следующий созыв Верховной Рады.
Полностью интервью можно прочитать здесь.