С нынешним рейтингом действующий президент Украины Владимир Зеленский вообще не может назначить сколь-нибудь сильного премьера — и Пётр Порошенко, и Юлия Тимошенко похоронят его политическое будущее. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Зеленский и Тимошенко ведут переговоры о коалиции еще с прошлого года — депутат © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua Андрей Ермак в ответ на вопрос, возможно ли расширение парламентского монобольшинства, в том числе за счет фракции «Батькивщины», заявил, что «все возможно».

Если кто-либо из них возглавит правительство, Зеленский потеряет и легитимность, и бразды правления, пояснил эксперт.

«Поэтому премьер-министром может стать либо новая фигура, либо «сбитые лётчики» вроде Владимира Гройсмана или Арсения Яценюка, которые одинаково устроят и Запад, и украинских олигархов. Арсений Петрович в этом отношении — самый удачный выбор. У него налажен контакт и с новой американской администрацией, и, что немаловажно, с главным медийным и политическим партнером президента Ринатом Ахметовым», — считает Вышинский.

Политолог добавил, что попытка Зеленского переломить парламент через колено может закончиться досрочным прекращением полномочий президента уже в 2021 году, причем не важно, сделает это действующий или уже следующий созыв Верховной Рады.

Полностью интервью можно прочитать здесь.