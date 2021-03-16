Президент Украины Владимир Зеленский, учитывая падение своего рейтинга, прекрасно понимает, что может закончить как Виктор Ющенко, поэтому ищет рецепты политического «воскрешения». Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: кто он © Facebook, Філософ Вишинський Владимир Зеленский регулярно говорил, что главным противником для него являются Петр Порошенко и его партия. Однако в настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

В такой момент всякий политик становится опасным для общества, ибо ради сохранения рейтинга пойдет на любое преступление или «маленькую победоносную войну», подчеркнул эксперт.

«Собственно, Зеленский не придумал ничего нового и просто повторяет путь Порошенко, из "президента мира" ставшего "президентом войны". И в первом, и во втором случае в качестве врага была использована самая удобная фигура — Виктор Медведчук. У последнего "неблагонадежная" биография, он близок Владимиру Путину и поддерживает идеи, против которых можно мобилизовать не только радикалов, но и "западных партнёров"», — указал Вышинский.

Украина фактически превратилась в колонию Запада, в которой директивы иностранных посольств являются указанием к действию даже для президента, и западным колонизаторам вовсе не нужны посягания с востока, поэтому руками Зеленского и «патриотической общественности» зачищают силы, представляющие интересы России в регионе, заключил собеседник издания.

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