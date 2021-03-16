Оперная певица и экс-депутат ГД РФ Мария Максакова поделилась фото ужина при свечах, где предстала в ярком наряде и с кулинарным шедевром. Подписчики дивы заподозрили, что у нее может быть новый роман

«У нас прошёл чудесный эфир на странице @kp_star_onlinekp с очаровательной Марией Ремезовой. Он сохранен, милости прошу к просмотру!» — написала Максакова.

Запись она проиллюстрировала снимками, на которых она в красном платье за празднично накрытым столом со свечами. На столе — крупная рыба, запеченная целиком с овощами. Фиктивный брак: Максакова пытается доказать свою невменяемость © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы хотим рецепт этой красоты», «Эфир пока не смотрела, но вы супер!», «Леди ин рэд! Потрясающая!» «Талантливый человек талантлив во всём!» — написали Максаковой в комментариях.

Также подписчики предположили, что у оперной дивы может быть новый роман: «Цветете прямо на глазах. Видимо, у вас новая любовь», «Ужин при свечах. Прям попахивает романтизмом». Однако Максакова развеяла домыслы, ответив: «Ах, если бы».

Максакова была замужем за экс-парламентарием Денисом Вороненковым. С декабря 2016 года они жили на Украине. В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве. В январе 2021 года Максакова возвратилась в Россию.