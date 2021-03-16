Мир на Украине держится на тонкой нитке газопровода «Северный поток – 2». Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Марунич: Байден точно так же как и Трамп хочет остановить «Северный поток 2» © AP, Matt Slocum

«Мир на Украине держится на тонкой нитке «Северного потока – 2», то есть на экономических интересах России… Россия понимает, что украинская власть, несмотря на свою грозность, — колосс на одной ноге, его свалят или правые радикалы, или народное возмущение», — считает Руслан Бортник.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.