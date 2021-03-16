Юморист Евгений Петросян опубликовал фото, на котором позирует на фоне гигантской статуи пышнотелой женщины, и попросил фолловеров придумать подпись для снимка. Соответствующий пост он на днях он разместил в Instagram

«Какая может быть подпись к этому фотоснимку?» — поинтересовался Петросян у подписчиков.

«Не прокормлю…», «Этой "мамуле" — ровно по пис…лю», «Совместное фото Петросяна и Кардашьян», «У ног подружки великана весной взгрустнулось Петросяну», «Бывшая», — предложили варианты пользователи.

Читайте также: «Ведьмин шабаш»: Пугачева и Галкин снова оказались в центре внимания.

Сейчас Евгений Петросян женат в пятый раз на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая моложе его на 43 года. У пары родился сын Ваган, 13 марта мальчику исполнился год.

До этого юморист прожил 33 года в браке с коллегой по юмористическому цеху Еленой Степаненко. Детей в союзе не было. После расставания с Петросяном женщина сильно похудела, и многие поклонники считают, что она стала лучше выглядеть.

В 2017 году и Петросяну, и Степаненко запретили въезд на Украину, а также внесли в «Миротворец». В частности, авторы базы обвинили пожилого артиста в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «незаконной» гастрольной деятельности в Крыму.