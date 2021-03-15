Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружили в Ивано-Франковской области. Об этом 15 марта сообщили Vesti.ua со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана

Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В Ивано-Франковской области обнаружили так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с Сovid-19.

«Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость"», — сказал Рубан.

Сейчас существует пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский.

Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 6792, скончались еще 130 человек. Ранее американское издание The National Interest подчеркнуло, что Киеву нужно согласиться на покупку российской вакцины «Спутник V» ради спасения людей.