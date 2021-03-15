Донбасс из-за своей затянувшейся войны с Украиной стал уникальным русским местом. Об этом рассказал донецкий журналист и писатель Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

Олег Измайлов: Запад уже воюет с Россией в Донбассе руками Украины © Facebook, Олег Измайлов Дмитрий Песков позитивно оценивал проведение форума «Русский Донбасс».

Эксперт отметил, что Донбасс является единственным куском русской земли с русским населением, имеющий границу с РФ, но седьмой год даже не намекающий ей на референдум о воссоединении.

«Да, «Наш выбор — Россия» — такой бигборд висит в центре Донецка на все 12-этажное здание, а на площади Ленина на флагштоке полощется российский триколор. Но и все. Практических шагов по переходу ирреденты от сопротивления чужой силе к юридическому оформлению перехода в родную страну мы пока не видим», — сетует Измайлов.

По его мнению, за эти годы регион стал сплетением разнородных и разновекторных устремлений, в основе которых было заложено любование Россией, ее народами, феноменом русского понимания свободы как никем и ничем не ограниченной личной воли.

Собеседник издания добавил, что жители Донбасса не заслужили свое право жить в составе России, а заработали его своим мужеством, трудом, долготерпением и взвешенным взглядом на жизнь.

Полностью интервью можно прочитать здесь.