Москва неоднократно заявляла, что вопрос о включении ДНР/ЛНР в состав РФ не рассматривается. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценивал проведение форума «Русский Донбасс».
Эксперт отметил, что Донбасс является единственным куском русской земли с русским населением, имеющий границу с РФ, но седьмой год даже не намекающий ей на референдум о воссоединении.
«Да, «Наш выбор — Россия» — такой бигборд висит в центре Донецка на все 12-этажное здание, а на площади Ленина на флагштоке полощется российский триколор. Но и все. Практических шагов по переходу ирреденты от сопротивления чужой силе к юридическому оформлению перехода в родную страну мы пока не видим», — сетует Измайлов.
По его мнению, за эти годы регион стал сплетением разнородных и разновекторных устремлений, в основе которых было заложено любование Россией, ее народами, феноменом русского понимания свободы как никем и ничем не ограниченной личной воли.
Собеседник издания добавил, что жители Донбасса не заслужили свое право жить в составе России, а заработали его своим мужеством, трудом, долготерпением и взвешенным взглядом на жизнь.
Полностью интервью можно прочитать здесь.