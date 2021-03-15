Памятник установлен в центре «Созвездие», где проходят реабилитацию дети, пострадавшие от боевых действий на Донбассе.
«Памятник посвящен не только памяти Елизаветы Глинки, но и детям, которым она помогала. Многие из них до сих пор проходят лечение и в центре «Созвездие». В ходе мероприятия гости возложат цветы и запустят в небо белые шары», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе мероприятия вспомнят всех дончан, ставших жертвами вооруженного конфликта и выживших благодаря Елизавете Глинке.
Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года, когда сопровождала партию лекарств в Сирию.