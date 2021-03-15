Торжественное открытие памятника Елизавете Глинке, известной более как Доктор Лиза, состоится 17 марта в подмосковном Красногорске. Об этом 15 марта сообщает Telegram-канал Украина.ру

Доктор Лиза: «Самое сложное - не вывозить детей с войны, а оставлять их там» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Памятник посвящен не только памяти Елизаветы Глинки, но и детям, которым она помогала. Многие из них до сих пор проходят лечение и в центре «Созвездие». В ходе мероприятия гости возложат цветы и запустят в небо белые шары», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе мероприятия вспомнят всех дончан, ставших жертвами вооруженного конфликта и выживших благодаря Елизавете Глинке.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года, когда сопровождала партию лекарств в Сирию.