16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. 17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
Эксперт пояснил, что во времена Украины крымская оппозиция разделялась на два вида: националисты, имевшие здесь союзников, а также различные бизнес-группы, имевшие политическое представительство, и это порождало политическую конкуренцию.
«Подобная картина наблюдается и в других регионах России, особенно высокоразвитых. Эти регионы имеют различные группы влияния, которые создают определенную атмосферу политической и идеологической конкуренции. Сейчас здесь ничего этого уже нет. Группа влияния всего одна. Та, которая причастна к распределению бюджета (власти), а все остальные — мелкий и средний бизнес, который неспособен к решению таких задач», — сетует Джаралла.
По его словам, все это негативно сказывается на обсуждении общественно значимых вопросов, поскольку власть отрывается от реальности, а люди вынуждены напоминать о себе лишь при помощи массовых протестов.
Собеседник издания добавил, что отсутствие оппозиции становится заметным и болезненным недостатком Крыма, и жители региона хотели бы, чтобы в этом направлении что-то изменилось.
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