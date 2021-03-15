Один из крупных недостатков современного Крыма заключается в том, что произошло исчезновение организованной оппозиции. Об этом рассказал крымский политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт пояснил, что во времена Украины крымская оппозиция разделялась на два вида: националисты, имевшие здесь союзников, а также различные бизнес-группы, имевшие политическое представительство, и это порождало политическую конкуренцию.

«Подобная картина наблюдается и в других регионах России, особенно высокоразвитых. Эти регионы имеют различные группы влияния, которые создают определенную атмосферу политической и идеологической конкуренции. Сейчас здесь ничего этого уже нет. Группа влияния всего одна. Та, которая причастна к распределению бюджета (власти), а все остальные — мелкий и средний бизнес, который неспособен к решению таких задач», — сетует Джаралла.

По его словам, все это негативно сказывается на обсуждении общественно значимых вопросов, поскольку власть отрывается от реальности, а люди вынуждены напоминать о себе лишь при помощи массовых протестов.

Собеседник издания добавил, что отсутствие оппозиции становится заметным и болезненным недостатком Крыма, и жители региона хотели бы, чтобы в этом направлении что-то изменилось.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.