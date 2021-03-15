Экс-председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций «Приватбанка» выдвинули новые обвинения. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ)

Новая стратегия Зеленского. Под прикрытием борьбы с олигархами © president.gov.ua

По версии следствия, накануне национализации «Приватбанка» в декабре 2016 года глава правления Владимир Яценко распорядился перечислить 314,9 млн долларов со счета в одном из европейских банков якобы для погашения задолженности перед двумя компаниями-агротрейдерами.

Чтобы скрыть растрату, менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

«Таким образом, это лицо сделали должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям», — говорится в сообщении НАБУ.

Как утверждают детективы НАБУ, это уже второй эпизод в уголовном деле. По первому Яценко и его подельников подозревают в растрате свыше 137 млн гривен.

Как сообщалось ранее, арестованный бывший топ-менеджер «Приватбанка» Владимир Яценко вышел под залог в размере 52,21 млн гривен.