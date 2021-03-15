Фигурантов уголовного дела подозревают в растрате 8,2 млрд гривен (314,9 млн долларов США).
По версии следствия, накануне национализации «Приватбанка» в декабре 2016 года глава правления Владимир Яценко распорядился перечислить 314,9 млн долларов со счета в одном из европейских банков якобы для погашения задолженности перед двумя компаниями-агротрейдерами.
Чтобы скрыть растрату, менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.
«Таким образом, это лицо сделали должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям», — говорится в сообщении НАБУ.
Как утверждают детективы НАБУ, это уже второй эпизод в уголовном деле. По первому Яценко и его подельников подозревают в растрате свыше 137 млн гривен.
Как сообщалось ранее, арестованный бывший топ-менеджер «Приватбанка» Владимир Яценко вышел под залог в размере 52,21 млн гривен.