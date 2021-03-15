С каждым годом Донбасс все менее интересен России, потому что промышленная и технологическая база региона в условиях длительной экономической блокады, непризнанности и войны тает просто на глазах. Об этом рассказал донецкий журналист и писатель Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, что ждет Донбасс в ближайшие годы © Facebook, Операція об'єднаних сил Дмитрий Песков позитивно оценивал проведение форума «Русский Донбасс».

Эксперт отметил, что еще одной важной проблемой Донбасса остается отток высокопрофессиональных кадров, и это признает даже глава ДНР Денис Пушилин, заявив, что медицинского персонала не хватает чуть ли не на 50%.

«Я помню, еще в 2016 году общался с одним маститым медиком, профессором. Он сказал, что многие его коллеги уже уехали — кто в Киев, кто в РФ, а он уже подумывает об этом, как и многие другие. К сожалению, уезжают прежде всего те специалисты, которые без труда найдут себе работу везде», — указал Измайлов.

Но Донбасс все-таки все еще являет собой несколько миллионов высокообразованных людей, ориентированных на работу на сложных, опасных предприятиях, а также более стрессоустойчивых из-за непрекращающихся боевых действий, подчеркнул публицист.

К сожалению, на оккупированной территории ДНР остались Краматорск с его машиностроением и Мариуполь с его машиностроением, металлургией и морским портом, и эти активы необходимо возвращать, заключил собеседник издания.

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