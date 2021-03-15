После возвращения Крыма в состав России в регионе помимо серьезных инфраструктурных проектов произошло серьезное развитие сельского хозяйства. Об этом рассказал крымский политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру

Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что после перекрытия Северо-Крымского канала начались интенсивные работы по переходу к новым формам хозяйствования, в рамках которого были внедрены новые сорта и новые методы работы на земле.

«Спустя 7 лет можно говорить, что изменения в сельском хозяйстве феноменальны. Мы видим это по отзывам людей, которые сюда приезжают. Первая их реакция — это качество продукции. Многие из них удивлены тем, как здесь все вкусно», — указал Джаралла.

Следующая задача состоит в том, чтобы перейти к переработке этой продукции и поставкам ее на территорию остальной России, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.