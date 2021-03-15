16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. 17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
Эксперт пояснил, что после перекрытия Северо-Крымского канала начались интенсивные работы по переходу к новым формам хозяйствования, в рамках которого были внедрены новые сорта и новые методы работы на земле.
«Спустя 7 лет можно говорить, что изменения в сельском хозяйстве феноменальны. Мы видим это по отзывам людей, которые сюда приезжают. Первая их реакция — это качество продукции. Многие из них удивлены тем, как здесь все вкусно», — указал Джаралла.
Следующая задача состоит в том, чтобы перейти к переработке этой продукции и поставкам ее на территорию остальной России, заключил собеседник издания.
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