Хотя мирная жизнь в ДНР налаживается тяжело, работу в республике найти можно, сообщает Telegram-канал Украина.ру

Что Украине дал и что у нее забрал ЕС. Экспортно-импортное крушение

Чаще всего рабочие руки требуются в сфере общественного питания. Предприятия активно развивающегося сектора нуждаются в официантах, кассирах, баристах, барменах, специалистах по изготовлению суши. Средняя ставка здесь — от 500 до 800 рублей за смену.

В сфере розничной торговли, где открываются все новые торговые точки, продавцов также не хватает. При этом разброс зарплаты довольно высокий — от 10 до 20 тысяч рублей.

В логистике наиболее востребованы не те, кто ее осуществляет (водители и т.д.), а те, кто ее обеспечивает (работники складов, упаковщики). В этой сфере могут зарабатывать от 10 до 15 тысяч рублей.

По-прежнему работодатели ценят в соискателях трезвость. Так, на высокооплачиваемую должность торгового агента нужен человек с важным умением — не пить в рабочее время.