Даже если граждане РФ продолжат считать жителей Донбасса «украинцами», в этом не будет никакой серьезной проблемы. Об этом рассказал донецкий журналист и писатель Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

Олег Измайлов: Запад уже воюет с Россией в Донбассе руками Украины © Facebook, Олег Измайлов Захар Прилепин выражал мнение, что в Донбассе живут не русские люди, а «пророссийские», но все-таки «хохлы».

Эксперт отметил, что если Донецкая и Луганская народные республики вернутся в семью народов России, из которой Донбасс был исторгнут 100 лет назад, то все пройдет как дым.

«В России много всяких народов и языков. Для нее это не такая фантомная даже боль как, например, существование шотландцев и валлийцев для Великобритании, валлонцев для Бельгии или каталонцев с басками для Испании», — указал Измайлов.

Что касается произносительных особенностей южнорусских диалектов русского языка, то потомки запорожских казаков живут 200 с лишним лет на Кубани, сохраняя эти самые особенности в речи, и прекрасно считают себя исключительно русскими людьми, и это не единственный пример из российской общежительной практики, заключил собеседник издания.

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