Ранее проживший несколько лет в Донецке известный писатель и политик Захар Прилепин выражал мнение, что в Донбассе живут не русские люди, а «пророссийские», но все-таки «хохлы».
Эксперт отметил, что если Донецкая и Луганская народные республики вернутся в семью народов России, из которой Донбасс был исторгнут 100 лет назад, то все пройдет как дым.
«В России много всяких народов и языков. Для нее это не такая фантомная даже боль как, например, существование шотландцев и валлийцев для Великобритании, валлонцев для Бельгии или каталонцев с басками для Испании», — указал Измайлов.
Что касается произносительных особенностей южнорусских диалектов русского языка, то потомки запорожских казаков живут 200 с лишним лет на Кубани, сохраняя эти самые особенности в речи, и прекрасно считают себя исключительно русскими людьми, и это не единственный пример из российской общежительной практики, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.