Германия пополнила список стран, приостановивших вакцинацию препаратом AstraZeneca. Об этом 15 марта сообщил портал Focus со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Германии

Норвежских медиков госпитализировали после прививки AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Немецкие медики решили изучить влияние вакцины на кровь после случаев тромбоза, выявленных у привитых этим препаратом людей.

Среди стран, ограничивших применение вакцины, — Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.

На территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca.