По словам источника, власти страны последовали рекомендации института Пауля Эрлиха, который контролирует оборот лекарств.
Немецкие медики решили изучить влияние вакцины на кровь после случаев тромбоза, выявленных у привитых этим препаратом людей.
Среди стран, ограничивших применение вакцины, — Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.
На территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca.