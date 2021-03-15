Ранее Витренко заявил, что «Восточный ГОК», единственный на Украине добытчик урановой руды, работники которого не раз выходили на акции протеста из-за задолженности по зарплате, лучше всего ликвидировать, уточнив, что для страны будет выгоднее, если сотрудники найдут работу в Польше.
Витренко уже заявлял, что нужно закрыть все станции, которые работают на угле, и что нужно завезти американское топливо на те атомные станции, которые строились по советским технологиям, напомнил эксперт.
«Хотя многие говорят, что это очень опасно, потому что они не стыкуются по урановым стержням. Поэтому вполне возможно, что старые украинские атомные станции также лягут», — указал Баширов.
Витренко и в случае с этим ГОКом, и с тепловыми станциями, и с атомными станциями просто работает против интересов Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.