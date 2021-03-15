Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в принципе работает против национальной промышленности и национальной энергетики страны. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Наталья Витренко объяснила, почему не прокляла своего сына Юрия после Майдана © rudenko.kiev.ua

Витренко уже заявлял, что нужно закрыть все станции, которые работают на угле, и что нужно завезти американское топливо на те атомные станции, которые строились по советским технологиям, напомнил эксперт.

«Хотя многие говорят, что это очень опасно, потому что они не стыкуются по урановым стержням. Поэтому вполне возможно, что старые украинские атомные станции также лягут», — указал Баширов.

Витренко и в случае с этим ГОКом, и с тепловыми станциями, и с атомными станциями просто работает против интересов Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.