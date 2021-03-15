Донбасс длительное время будет существовать в роли российского военного протектората наподобие Приднестровья или Южной Осетии. Об этом заявил эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин, которого цитирует Telegram-канал Украина.ру

Чрево Донецка: рынок, который построил Сталин © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

Жители республик воспримут эти меры как наведение порядка и альтернативу «прежним нравам дикого поля».

«Укрепление российских позиций в регионе позволит использовать ДНР и ЛНР как рычаг давления на Киев. Донбасс превращается в бронепоезд, стоящий на запасном пути, который Кремль может пустить в ход, если того потребуют внешнеполитические обстоятельства», — считает Скоркин.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».