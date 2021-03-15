Новый президент Украины будет искать баланс между двумя политиками — политикой в отношении Евросоюза и политикой в отношении России. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, подчеркнув при этом, что окончательное решение будет за главой государства.

Эксперт пояснил, что за время с момента государственного переворота 2013-2014 годов достаточное число украинских граждан связало свои жизни с Евросоюзом, но при этом промышленность остается в сильной зависимости от продаж в Россию.

«Украина неконкурентоспособна на европейском рынке. В лучшем случае они продают тот же металлопрокат первичного проката, а все остальное на этом прокате зарабатывают компании из других стран. Зато в России эта производственная цепочка еще не полностью разорвана. Например, мы запретили ввоз колесных пар из Украины. Все последние годы производство этих колесных пар окупалось, а теперь компания «Евраз» построила свой отдельный завод, и у нас такая потребность отпала. Таких производственных цепочек десятки, поэтому нужен будет человек, который будет сбалансированно предлагать эти две политики и предлагать их избирателям», — считает Баширов.

Рейтинг Зеленского будет падать, и мы вправе ожидать, что появится новая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы как минимум выйти с ним во второй тур или даже выиграть эти выборы, заключил собеседник издания.

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