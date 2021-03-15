Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать на Украине так называемые онлайн-посольства. Данное положение содержится в документе №99/2021 «Об утверждении Положения о заграничных дипломатических учреждениях Украины», опубликованном на сайте президента 15 марта

«Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически находиться в стране пребывания», — пояснил суть нововведения глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что онлайн-посольства дополнят привычный формат дипломатического присутствия. Кроме того, предлагается создать так называемые мобильные посольства формата «1+2» из посла и двух дипломатов. Кулеба заподозрил сотрудников посольства в коррупции © Facebook, Dmytro Kuleba

По словам Кулебы, формат дистанционного дипломатического присутствия принят на вооружение во многих странах, в частности Европейского Союза. Он заявил, что это позволит расширить присутствие Украины в мире и сэкономить средства налогоплательщиков.