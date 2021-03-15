В своей передаче Мендель планирует выступать с аналитическими прогнозами и отвечать на вопросы своей целевой аудитории.
«Еженедельно на странице в Facebook телеканала "Дом" зрители смогут задать свои вопросы или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в воскресенье пресс-секретарь главы государства ответит на них», — говорится в сообщении.
Пилотный эпизод выйдет в эфир уже вечером 19 марта.
Российский писатель, политик Захар Прилепин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что обстрелы Донбасса, которым его подвергают ВСУ, обнуляют любую киевскую пропаганду.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».