Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель расскажет жителям Крыма и народных республик Донбасса об актуальных политических событиях в авторском ТВ-шоу «Взгляд с Банковой». Об этом 15 марта сообщает телеканал «Дом», вещающий на русском языке для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей и российского Крыма

В своей передаче Мендель планирует выступать с аналитическими прогнозами и отвечать на вопросы своей целевой аудитории.

«Еженедельно на странице в Facebook телеканала "Дом" зрители смогут задать свои вопросы или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в воскресенье пресс-секретарь главы государства ответит на них», — говорится в сообщении.

Пилотный эпизод выйдет в эфир уже вечером 19 марта.

Обстрелы в Донбассе обнуляют любую киевскую пропаганду — Прилепин © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Захар Прилепин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что обстрелы Донбасса, которым его подвергают ВСУ, обнуляют любую киевскую пропаганду.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».