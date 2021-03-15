Попытки Украины вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против двух субъектов Российской Федерации. Об этом 15 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Захарова оценила усилия Киева по привлечению других государств к так называемой Крымской платформе, созданной Владимиром Зеленским для «возвращения» Крыма.

«Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», — предупредила представитель МИД РФ.

Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три основных пункта плана Киева по возвращению Крымского полуострова под контроль Украины.

По его словам, это стратегия, утвержденная СНБО, консолидация усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы» и синергия — восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом и Севастополем.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.