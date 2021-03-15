Мэр Киева Виталий Кличко вместе с членами Киевской городской госадминистрации (КГГА) принял участие в учениях по обороне украинской столицы. Об этом он рассказал в Facebook 14 марта

Киевские чиновники проходили инструктаж в учебном центре «Десна».

В видеоролике с учений, который опубликовал Кличко, он ложится под танк и кидает в него гранаты, а также учится им управлять и стреляет из пулемета. Мех енота и кепка хулигана: СМИ оценили гардероб Кличко — фото © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Друзья! Вместе с заместителями председателя КГГА и главами районов Киева в эти выходные приняли участие в учениях по организации территориальной обороны… Ведь руководство города ответственно за безопасность в столице и должно быть готовым к любым событиям. Особенно в условиях внешней агрессии против нашего государства», — заявил мэр Киева.

Также Кличко заявил, что подобные учения станут регулярными для руководства Киева.

«Примите, пожалуйста, участие также в учениях по строительству метро на Виноградарь и Подольско-Воскресенского моста. А то Киев в тех районах уже выглядит так, как будто там уже было вторжение», — написали градоначальнику в комментариях.