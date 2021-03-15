Народная милиция ДНР готова к любому варианту развития ситуации на линии разграничения в Донбассе. Об этом 15 марта заявил глава республики Денис Пушилин, посетивший с инспекцией учения НМ ДНР на полигоне в Горловке, передает Донецкое агентство новостей

Эскалация в Донбассе, «российский майдан» и свержение Путина. Версии © РИА Новости, Сергей Батурин | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что Кремль глубоко обеспокоен эскалацией конфликта в Донбассе, и предостерег Киев от пересечения «красной черты».

Пушилин проверил ход занятий танковых экипажей, тактическую подготовку мотострелков и оценил морально-волевое состояние бойцов.

«Считаю, что все в порядке. Армия боеспособна и готова к любому развитию событий», — сказал Пушилин.

Как сообщает издание, глава республики лично управлял БМП-1 на полигоне. Кроме того, Пушилин передал вооруженным силам республики первую партию внедорожников «УАЗ Патриот пикап».

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».