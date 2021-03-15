Власть на Украине в данный момент держится на неприкрытом терроре, а также нарушает все законы. Об этом изданию Украина.ру заявил публицист Анатолий Вассерман

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена». Разумков сказал, накажут ли депутатов за Харьковские соглашения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сейчас власть на Украине держится неприкрытым террором, нарушает все законы, до которых может дотянуться. Без всяких на то оснований запрещены несколько телеканалов, арестованы счета видных политических деятелей. Можно не сомневаться, что и в данном случае власть наплюет на закон», — комментирует эту ситуацию Вассерман.

По законам Украины депутаты не могут нести юридическую ответственность за свою депутатскую деятельность, поэтому юридические заявления СНБО бессмысленны, резюмировал эксперт.