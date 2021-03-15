Горсовет Тернополя не будет изменять решение о присвоении стадиону имени нацистского коллаборанта, командира УПА* Романа Шухевича. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передают 15 марта «Украинские новости»

«Нет, [горсовет] не будет [отменять свое решение]», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 5 марта, на сессии Тернопольского горсовета приняли решение о присвоении названия городскому стадиону «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича». День в истории. 5 марта: ликвидирован командующий УПА* Роман Шухевич © Public domain

Данное решение вызвало ряд международных скандалов. В частности, посол Израиля на Украине Джоэль Лион призвал отменить переименование.

Кроме того, власти польского города Замость заявили о прекращении взаимоотношений на уровне органов самоуправления с властями Тернополя.

Шухевич известен причастностью к массовым убийствам поляков в 1943 году (Волынской резне), а также нападениям на еврейское население. Нацистский батальон «Нахтигаль» под его командованием, укомплектованный украинскими националистами, принимал участие в еврейском погроме во Львове в 1941 году.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ