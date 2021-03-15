Первое место в списке самых богатых жителей Украины вновь принадлежит олигарху Ринату Ахметову. Обновленный список наиболее состоятельных украинцев опубликовала 15 марта украинская версия журнала Forbes

С июня прошлого года состояние Рината Ахметова выросло с 2,8 миллиарда до 7,6 миллиарда долларов.

Новая стратегия Зеленского. Под прикрытием борьбы с олигархами © president.gov.ua

Как утверждает издание, разбогатели за это время и другие украинское миллиардеры, и дело не только в показателях деятельности их бизнеса.

«Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы — исторические максимумы», — говорится в сообщении.

Попавший недавно под санкции США Игорь Коломойский смог увеличить свое состояние за это время с 1 миллиарда до 1,8 миллиарда долларов. Его опережают Виктор Пинчук (2,5 миллиарда долларов) и Константин Жеваго (2,4 миллиарда долларов).

Коломойскому принадлежат нефтегазовые активы стоимостью 0,7 миллиарда долларов и металлургические активы на 0,4 миллиарда долларов.

Состояние экс-президента Украины Петра Порошенко подросло с 1,4 миллиарда долларов до 1,6 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших украинцев владелец фабрики Roshen стоимостью 1,1 миллиарда долларов — лишь шестой. На пятом месте — бизнесмен Геннадий Боголюбов с 1,7 миллиарда долларов.