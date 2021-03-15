Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия подал проект постановления о создании в парламенте временной следственной комиссии (ВСК) для расследования «сотрудничества с государством-агрессором». Соответствующий проект зарегистрирован под №5243 на сайте Верховной Рады

Виктором Медведчуком и тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в котором шла речь о поставках электроэнергии в Крым, а также об обмене пленными в Донбассе.

Согласно пояснительной записке к проекту, главной задачей ВСК станет изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами «государству-агрессору» помощи в противоправной деятельности против Украины и выявление и предупреждения угроз суверенитету и безопасности Украины.

Планируется, что возглавит комиссию депутат от «Слуги народа» (СН) Марьяна Безуглая, а депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич будет ее заместителем.

Всего в состав комиссии предлагается включить 11 депутатов. В списке кандидатур — депутаты от СН Юрий Мисягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Святослав Юраш, Елена Хоменко, Игорь Гузь (депутатская группа «Партия "За будущее"»), Николай Люшняк (группа «Доверие»).