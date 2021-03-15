Для выступления певица выбрала скромное асимметричное платье с разрезом из коллекции австралийского бренда Bronx and Banco. В нем певица пела, выполняя сложные трюки со стулом, в том числе демонстрируя возможности своей растяжки.
Второй же наряд исполнительницы получился куда более откровенным: Кароль надела латексные брюки и прозрачный топ-корсет от лондонского дизайнера грузинского происхождения Давида Комы.
По данным украинских СМИ, каждый элемент одежды артистки стоит примерно 1 тысячу долларов.
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Lip Sync Battle — американское музыкальное реалити-шоу, где звезды соревнуются друг с другом в том, кто лучше споет под чужую фонограмму. Шоу выходит более чем в 30 странах. В России, например, реплика появлялась на «Первом канале» с названием «Короли фанеры».