Украинская певица Тина Кароль, ставшая ведущей нового шоу Lip Sync Battle, поразила зрителей проекта неожиданными эффектными нарядами. Увидеть их можно на официальной странице шоу в Instagram в публикации от 15 марта

«Пытки и торговля людьми»: голливудская актриса высказалась о происходящем на Украине © Ольга Куриленко/Инстаграм

Второй же наряд исполнительницы получился куда более откровенным: Кароль надела латексные брюки и прозрачный топ-корсет от лондонского дизайнера грузинского происхождения Давида Комы.

По данным украинских СМИ, каждый элемент одежды артистки стоит примерно 1 тысячу долларов.

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Lip Sync Battle — американское музыкальное реалити-шоу, где звезды соревнуются друг с другом в том, кто лучше споет под чужую фонограмму. Шоу выходит более чем в 30 странах. В России, например, реплика появлялась на «Первом канале» с названием «Короли фанеры».