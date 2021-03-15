Кинокомпании Star Media и Apple Tree готовятся к съемкам исторической драмы «ШТТЛ», которую совместно снимут Украина, Франция и Бельгия. Об этом написал сайт Broadcast 15 марта

Планируется, что проект снимут в технике непрерывного кадра. Такие видео всегда вызывают интерес зрителей, но для подобных съемок требуется большая подготовка и большое количество репетиций.

По задумке авторов, сюжет фильма разворачивается в 1941 году на территории Тернопольской области, где 17-летний сын мясника собирается жениться на своей ровеснице, дочери раввина. Девушка влюблена в другого, парня с «советскими идеями», который планирует ее похитить. Влюбленным предстоит столкнуться не только с непониманием семьи девушки, но и нацистами, которые уже приближаются к селу.

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Название фильма «ШТТЛ» отсылает к слову Штетл, это небольшой город, в котором преобладает население с еврейскими корнями. По словам режиссера и автора сценария фильма Адриена Уолтера, отсутствие буквы «Е» в названии символизирует пропасть и пустоту, в которой оказываются герои ленты.

Между тем, огромное влияние на украинские власти сегодня оказывают радикально настроенные националисты, которые проповедуют в том числе идеи УПА*, убивавшей евреев.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ