Исключенный из парламентской фракции «Слуги народа» депутат Александр Дубинский лишился теперь и места в самой партии. Об этом 15 марта сообщается на сайте политсилы

Накануне, 14 марта, партийное отделение «Слуги народа» по Киевской области освободило своим решением Дубинского от должности своего председателя, его место занял депутат Верховной Рады Андрей Мотовиловец. Дубинский не признал данное решение и назвал прошедшую конференцию областной ячейки «фейковой».

Дубинский послал замглавы Офиса президента на три буквы © Facebook, 112.ua

Такие действия депутата были охарактеризованы как неповиновение и нарушение устава, из-за чего и было принято решение об исключении Дубинского из рядов «Слуги народа».

Ранее США ввели санкции против Дубинского за вмешательство в выборы. Депутат принял участие в пресс-конференции внефракционного депутата Рады Андрея Деркача, которая была посвящена коррупционным связям Джо Байдена на Украине.