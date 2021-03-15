Накануне, 14 марта, партийное отделение «Слуги народа» по Киевской области освободило своим решением Дубинского от должности своего председателя, его место занял депутат Верховной Рады Андрей Мотовиловец. Дубинский не признал данное решение и назвал прошедшую конференцию областной ячейки «фейковой».
В сообщении на сайте «Слуги народа» говорится, что Дубинский созвал альтернативную конференцию парторганизации, чем грубо нарушил устав и дискредитировал партию.
Такие действия депутата были охарактеризованы как неповиновение и нарушение устава, из-за чего и было принято решение об исключении Дубинского из рядов «Слуги народа».
Ранее США ввели санкции против Дубинского за вмешательство в выборы. Депутат принял участие в пресс-конференции внефракционного депутата Рады Андрея Деркача, которая была посвящена коррупционным связям Джо Байдена на Украине.