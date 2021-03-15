Визит Науседы на Украину должен был состояться еще год назад, однако из-за пандемии коронавируса он был отложен. Теперь ожидается, что литовский президент прибудет в Киев в ближайшие дни и выступит в Раде.
По словам Разумкова, руководству парламента поступило предложение о выступлении главы Литвы в Раде. Эту инициативу поддержали представители фракций.
«Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс, поскольку Литва является постоянным нашим партнером, партнером как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, в рамках "Балтик +" и многих других международных организациях, а также это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед Европой и в том числе перед миром. Потому что нас объединяет много общего и в истории, и, я уверен, в будущем», — сказал Разумков.
Ранее Литва и Украина создали совместную рабочую группу для оценки «угрозы» со стороны Белорусской атомной станции, которая находится в 53 километрах от Вильнюса. Оба государства назвали белорусский проект АЭС «общей угрозой» для двух стран.