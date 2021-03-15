Президент Литвы Гитанас Науседа планирует выступить перед депутатами Верховной Рады во время своего рабочего визита на Украину. Такую информацию на согласительном совете 15 марта украинского парламента озвучил спикер Дмитрий Разумков. Трансляцию вел телеканал «Рада»

Визит Науседы на Украину должен был состояться еще год назад, однако из-за пандемии коронавируса он был отложен. Теперь ожидается, что литовский президент прибудет в Киев в ближайшие дни и выступит в Раде.

По словам Разумкова, руководству парламента поступило предложение о выступлении главы Литвы в Раде. Эту инициативу поддержали представители фракций. Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и «советских оккупантов» © AFP, PETRAS MALUKAS

«Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс, поскольку Литва является постоянным нашим партнером, партнером как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, в рамках "Балтик +" и многих других международных организациях, а также это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед Европой и в том числе перед миром. Потому что нас объединяет много общего и в истории, и, я уверен, в будущем», — сказал Разумков.

Ранее Литва и Украина создали совместную рабочую группу для оценки «угрозы» со стороны Белорусской атомной станции, которая находится в 53 километрах от Вильнюса. Оба государства назвали белорусский проект АЭС «общей угрозой» для двух стран.