МИД Украины отрицает участие нынешнего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко в подготовке Харьковских соглашений 2010 года. Об этом 15 марта пишет «КП в Украине»

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) с подачи СНБО завела уголовное дело по Харьковским соглашениям между Москвой и Киевом, которые были подписаны в 2010 году и регламентировали пребывание Черноморского флота РФ в тогда еще украинском Крыму, а украинская сторона получала скидку на газ.

Нынешний замсекретаря СНБО Демченко занимал тогда пост заместителя министра иностранных дел. По утверждению МИД, он получил полномочия на ведения переговоров с Россией спустя 6 дней после подписания Харьковских соглашений. Бортник объяснил, зачем Зеленский объявил о преследовании голосовавших за «Харьковские соглашения» © стрингер

«Демченко был советником двух президентов, рассматривался как возможный переговорщик с РФ по Минску, провел невообразимую дипломатическую работу по защите интересов Украины на международной арене от страны-агрессора. Это человек с колоссальным дипломатическим опытом и безупречным послужным списком. Неприятно видеть, как его делают заложником политических игрищ», — приводит издание комментарий неназванного коллеги Демченко по внешнеполитическому ведомству.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал СБУ дать правовую оценку действиям более 230 депутатов Верховной Рады, которые в 2010 году проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Данилов полагает, что тогда со стороны парламентариев могла иметь место измена государственным интересам Украины. При этом по закону голосование депутатов по тем или иным вопросам не может быть основанием для уголовного преследования.