Ранее по сети разошелся миф о том, что такого сочетания овощей стоит избегать. Утверждалось, что фермент аскорбиназа в огурцах расщепляет аскорбиновую кислоту (витамин С) в помидорах, таким образом якобы лишая их пользы.
Врач пояснил, что в желудочно-кишечном тракте человека за день смешивается множество разнообразных продуктов, которые остаются в нем часами, поэтому волноваться из-за какого-то определенного сочетания бессмысленно.
«И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть все, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землей», — заявил Ковальков.
Ранее врачи предупредили об опасности соленых огурцов при заражении коронавирусом. Соленая пища и алкоголь усугубляют обезвоживание, поэтому при вирусном заболевании их в рационе нужно избегать.