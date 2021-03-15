Таит ли опасность сочетание огурцов и помидоров в салате, на днях рассказал диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков в своем YouTube-канале

Ранее по сети разошелся миф о том, что такого сочетания овощей стоит избегать. Утверждалось, что фермент аскорбиназа в огурцах расщепляет аскорбиновую кислоту (витамин С) в помидорах, таким образом якобы лишая их пользы.

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«И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть все, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землей», — заявил Ковальков.

Ранее врачи предупредили об опасности соленых огурцов при заражении коронавирусом. Соленая пища и алкоголь усугубляют обезвоживание, поэтому при вирусном заболевании их в рационе нужно избегать.