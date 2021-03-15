Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором, еще будучи маленькой, обнимает маму. Соответствующий пост она опубликовала на странице в Instagram 14 марта

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«К сожалению, так много менее удачливых родителей-одиночек вынуждены отдавать своих детей в приюты, где те могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми. Европейская комиссия, почему вы позволяете Украине отказаться от закрытия 700 государственных детских домов?» — написала Куриленко.

«Ваша мать проделала замечательную работу по вашему воспитанию», — ответил один из подписчиков.

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Официально на Украине около 195 тысяч одиноких матерей, самостоятельно воспитывающих своих детей.

Сирот в стране, по данным статистики, около 70 тысяч, часть из них проживает с опекунами, усыновления в настоящее время ждут примерно шесть тысяч несовершеннолетних. По данным органов опеки, более 300 детей-сирот Украины являются бездомными.