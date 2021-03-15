В подписи к публикации артистка рассказала, что мама вырастила ее одна на Украине, где матери-одиночки до сих пор «живут в тревожной бедности». По словам Куриленко, ей повезло, и ее мать смогла справиться со сложными жизненными обстоятельствами.
«К сожалению, так много менее удачливых родителей-одиночек вынуждены отдавать своих детей в приюты, где те могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми. Европейская комиссия, почему вы позволяете Украине отказаться от закрытия 700 государственных детских домов?» — написала Куриленко.
«Ваша мать проделала замечательную работу по вашему воспитанию», — ответил один из подписчиков.
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Официально на Украине около 195 тысяч одиноких матерей, самостоятельно воспитывающих своих детей.
Сирот в стране, по данным статистики, около 70 тысяч, часть из них проживает с опекунами, усыновления в настоящее время ждут примерно шесть тысяч несовершеннолетних. По данным органов опеки, более 300 детей-сирот Украины являются бездомными.